Стало известно, когда может состояться возвращение испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса на поле после перенесенного инфаркта. Об этом сообщает португальский портал A Bola.

Согласно данным издания, Касильяс пройдет медицинское обследование в декабре, которое должно показать, может ли он снова играть в футбол. «Порту» включил вратаря в заявку на сезон-2019/20, так что продолжает рассчитывать на его возвращение.

Напомним, в начале мая Икер Касильяс перенес сердечный приступ прямо во время тренировки. Игроку была сделана операция, сейчас его жизни ничего не угрожает, однако сможет ли испанец возобновить карьеру и заиграть на прежнем уровне, неизвестно. Сейчас футболисту 38 лет.

Икер Касильяс является игроком «Порту» с 2015 года, ранее он играл за мадридский «Реал».