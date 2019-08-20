Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал дату решения Международного союза биатлонистов по делу россиянки Маргариты Васильевой.

«Международный союз биатлонистов обещал дать ответ к 30 августа», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в феврале появилась информация о том, что Маргарита Васильева за последний год пропустила три допинг-теста. Независимое агентство антидопингового тестирования, рассмотревшее дело Васильевой о пропусках допинг-тестов, не приняло объяснений спортсменки. Россиянка пыталась доказать, что по ошибке пропустила три теста за последние двенадцать месяцев.

Ранее Васильева рассказала о том, как проводит подготовку к зимнему соревновательному сезону. Россиянка заявила, что сейчас активно готовится к зимнему сезону и имеет загруженную форму.