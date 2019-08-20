Австрийского защитника «Айнтрахта» Мартина Хинтереггера заподозрили в употреблении допинга из-за того, что он съел таблетку во время матча против «Хоффенхайма».

Информацию об инциденте сообщает Süddeutsche Zeitung. В рамках матча первого тура Бундеслиги Хинтереггер получил повреждение в результате столкновения, и в команде начали готовить ему замену. Однако врач оказал помощь футболисту, а также дал ему таблетку, после чего защитник вернулся в игру и доиграл матч до конца.

Сам игрок после матча заявил, что почувствовал ужасную боль, однако врач помог ему вернуться в игру. «Айнтрахт» сделал официальное заявление, что таблетка, которую Хинтереггеру дал клубный медик, не являлась обезболивающим средством. Несмотря на это, инцидент рассмотрит Национальное антидопинговое агентство, которое проверит заявления игрока и клуба.

Отметим, что именно Мартин Хинтереггер стал автором победного мяча в составе «Айнтрахта»: он отличился за «орлов» уже на 1-й минуте встречи.