Неймар станет гражданином Кипра

Бразильский нападающий французского «Пари Сен Жермен» Неймар может получить гражданство республики Кипр.

Об этом сообщает портал abudhabi2.com. По информации источника, бразилец ведет переговоры о покупке апартаментов в элитном комплексе The Icon. Отмечается, что агент игрока Пини Захави был замечен в лимассольском офисе продаж девелоперской компании Imperio вместе с гендиректором Яннисом Мисирлисом. Сообщается, что покупка жилья на Кипре позволит Неймару получить гражданство этой страны, так как стать гражданином Кипра может любой инвестор, вложивший два миллиона евро в экономику страны, в том числе в недвижимость. Однако Неймару будет необходимо заплатить пожертвование в 150 тысяч евро, а также подтвердить легальность финансовых источников.

Отметим, став гражданином Кипра, Неймар станет игроком, представляющим страну Евросоюза, а значит, на него не будет распространяться лимит, который есть в чемпионатах стран из топ-5.