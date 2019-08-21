Американского тренера по спортивной гимнастике Мэгги Хэйни, которая работала со сборной США, обвинили в словесном насилии. Об этом сообщает портал Оcregister.com.

По информации СМИ, сейчас компетентные органы ведут расследование в отношении специалистки. Как сообщает издание, тренера обвинили в том, что она постоянно повышала голос на своих подопечных, а также заставляла их тренироваться несмотря на полученные травмы.

Известно, что обвинения выдвинули несколько семей разных гимнасток, на данный момент на рассмотрении находится четыре заявления.

Мэгги Хэйни работала с многими американскими гимнастками, которые выступали за национальную сборную, она подготовила олимпийскую чемпионку Лори Эрнандес (Рио-2016, командные соревнования), а также чемпионку мира Райли Маккаскер.