Вратарь московского ЦСКА и экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что планирует сделать с бутсами, в которых играл в матче против сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года.

По словам Акинфеева, бутсы с матча против Испании лежат дома и ждут своего часа, однак вратарь хочет их выставить в музее ЦСКА.

«С кем бы я хотел поменяться майками? Ни с кем. Глупо, мне кажется, меняться майками. Я стараюсь этого не делать», — рассказал Акинфеев, слова которого приводит Sport24.

Напомним, сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала турнира, в 1/8 финала обыграв национальную команду Испании по пенальти, завершив основное и дополнительное время вничью — 1:1. В серии 11-метровых Игорь Акинфеев ногой отразил решающий удар нападающего Яго Аспаса.