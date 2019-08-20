Российский футболист Дмитрий Сычев рассказал о том, какие у него планы на дальнейшее будущее в футболе.

В эфире передачи «Сычев Подкаст» нападающий рассказал о том, когда он собирается завершать спортивную карьеру. «Я ещё не попрощался с футболом. Сохраним интригу, но я собираюсь продолжать на профессиональном уровне», — отметил Сычев, рассказав, что сейчас он ведет переговоры с одним клубом. Раскрывать название будущего места работы футболист не стал.

На данный момент 35-летний нападающий Дмитрий Сычев является свободным агентом. В 2018 году закончился его контракт со второй командой московского «Локомотива» — «Казанкой», после чего футболист игровой практики не имел. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Локомотив», «Спартак», «Марсель», а также играл за сборную России по футболу.