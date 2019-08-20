Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак примет участие в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по итогам 6 тура РПЛ. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Заседание КДК РФС состоится в среду, 21 августа. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит эпизод в матче «Зенит» — «Ахмат» с участием Сергея Семака: наставник «Зенита» после игры негативно высказался в адрес судейской бригады во главе с арбитром Алексеем Матюниным. Уводя с поля своего помощника Вильяма де Оливейру, Семак сказал ему: «Нечего с этими козлами разговаривать».

Данный эпизод попал в эфир телеканала «Матч Премьер». Позже Сергей Семак принес извинения. Он написал пост в своем «Инстаграме», в котором заявил, что никого не хотел обидеть и назвал свое высказывание излишне эмоциональным.