Российский экс-биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин рассказал о том, каким образом он не сообщил региональному избиркому о ценных бумагах на 13 миллионов рублей.

Слова экс-спортсмена приводит портал РИА Новости. Шипулин назвал случившееся технической ошибкой при заполнении декларации, однако умысла скрывать что-то у него не было. «Мне крайне неприятна подобная ситуация, поскольку я всегда был и буду честен перед людьми. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», — отметил Шипулин.

Биатлонист добавил, что эти деньги были заработаны им во время спортивной карьеры, и он не пытался скрыть их от избирателей и комиссии.

Напомним, Антон Шипулин является кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации по Серовскому одномандатному избирательному округу. Выборы пройдут в Единый день голосования 8 сентября.