Российская теннисистка Анна Калинская квалифицировалась во второй круг квалификационного турнира Открытого чемпионата США по теннису.

В первом раунде россиянка одержала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Калинской. Теннисистки провели на корте один час и четырнадцать минут.

В следующем раунде квалификации Калинская сыграет против американки Катрины Скотт. Игра пройдет в четверг, 22 августа. Сегодня в отборе сыграет еще одна российская теннисистка — Варвара Флинк выйдет на корт против Паулы Ормачеа.

Всего для выхода в основную сетку Открытого чемпионата США необходимо преодолеть три квалификационных круга. Анна Калинская не входит в топ-100 текущего мирового рейтинга 52 недель WTA — она располагается на 126-й строчке.

Основной турнир US Open стартует в понедельник, 26 августа.