Стало известно, какие игроки «Краснодара» не смогут помочь команде в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Информацию о травмированных игроках на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер команды Сергей Матвеев. Его слова цитирует агентство ТАСС. Александр Мартынович не сможет помочь команде, поскольку травмировался в матче РПЛ против «Тамбова». Нападающий Ари еще проходит курс восстановления после повреждения в игре с «Рубином». Известно, что оба игрока остались в Краснодаре.

«Выход на поле Реми Кабелла возможен, решение будет принято завтра», — сказал Матвеев.

Напомним, встреча «Олимпиакоса» и «Краснодара» состоится завтра, 21 августа, в Пирее на стадионе «Караискасис». Начало запланировано на 22:00 по московскому времени.