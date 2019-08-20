Российский теннисист Андрей Рублев начал матч против итальянского спортсмена Томаса Фаббьяно на турнире ATP категории ATP250 в Уинстон-Сэйлеме, США. Спортсмены играют на одном из кортов теннисного центра «Вейк Форест».

Напомним, изначально встреча в рамках первого круга турнира должна была состояться в 0:50 по московскому времени, однако матч перенесли из-за дождя. Ранее теннисисты между собой не играли. Андрей Рублев занимает 47-ю строчку рейтинга 52 недель ATP, его соперник располагается на 87-м месте.

Турнир ATP250 в Уинстон-Сейлеме традиционно предваряет Открытый чемпионат США по теннису. Призовой фонд турнира составляет около 800 тысяч долларов США. Старт основной сетки US Open запланирован на 26 августа, сейчас на турнире проводятся квалификационные матчи.