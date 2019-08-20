Члены паралимпийской сборной России стали участниками ДТП под Тулой: неизвестный совершил наезд на троих спортсменов и скрылся с места преступления. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Происшествие случилось в Алексинском районе Тульской области, где спортсмены были на сборах. Как стало известно СМИ, от наезда пострадали члены сборной России по бочча Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин. По словам старшего тренера национальной команды Татьяны Кузнецовой, спортсмены почти не пострадали, поскольку основной удар пришелся на коляски.

Сообщается, что злоумышленник намеренно совершил наезд: изначально он проехал мимо, однако развернулся и сбил паралимпийцев.

Вскоре личность виновника аварии удалось идентифицировать и задержать. У водителя не было прав на управление транспортным средством — его лишили прав в 2013 году.