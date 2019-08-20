Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как проходят ее занятия в тренажерном зале.

Спортменка выложила несколько видеофрагментов своей тренировки, в частности, она показала, как занимается на степпере, работает с гирями и другим оборудованием зала. Для каждого упражнения Загитова указала количество подходов и выполненных раз. Также фигуристка поделилась роликом, как она бьет боксерскую грушу в перчатках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🐻Медведева и Загитова⭐️ (@zagitovamedvedeva) 20 Авг 2019 в 10:23 PDT

Ранее Nevasport сообщал о том, что другая российская фигуристка Евгения Медведева показала фрагмент тренировки в тренажерном зале. Спортсменка также выложила видео в разделе «сторис» в своем «Инстаграме», однако ограничилась лишь одним упражнением.