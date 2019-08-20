Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как проходят ее занятия в тренажерном зале.
Спортменка выложила несколько видеофрагментов своей тренировки, в частности, она показала, как занимается на степпере, работает с гирями и другим оборудованием зала. Для каждого упражнения Загитова указала количество подходов и выполненных раз. Также фигуристка поделилась роликом, как она бьет боксерскую грушу в перчатках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее Nevasport сообщал о том, что другая российская фигуристка Евгения Медведева показала фрагмент тренировки в тренажерном зале. Спортсменка также выложила видео в разделе «сторис» в своем «Инстаграме», однако ограничилась лишь одним упражнением.