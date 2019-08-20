Российский боксер, чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев высказался о своем сопернике Энтони Ярде, с которым он проведет ближайший бой.

Слова спортсмена приводит портал Sports.ru. Ковалев рассказал, что не волнуется перед боем, сейчас он перешел на режим одна тренировка в день. «Ярд называет себя львом, но я бы сказал, что он львенок. Буду его перевоспитывать», — отметил боксер, добавив, что на его памяти было много таких соперников и он спокойно воспринимает подобные выпады.

«Будем ставить на место, он много постит неприятных вещей в инстаграме. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право», — сказал Ковалев.

Бой Ковалева и Ярда состоится 24 августа в Челябинске. На церемонии взвешивания с небольшим рэп-концертом выступит легендарный боксер Рой Джонс-младший.