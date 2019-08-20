Российские фигуристы Камила Валиева, Майя Хромых и Егор Рухин прибыли в Куршевель для участия в первом этапе юниорской серии Гран-при.

Фотографию с юными спортсменами опубликовал в своем «Инстаграме» хореограф Даниил Глейхенгауз. Валиева, Хромых и Рухин являются воспитанниками Этери Тутберидзе.

В соревнованиях среди юношей также примет участие Андрей Кутовой.

Изначально на первом этапе Гран-при во французском Куршевеле должна была участвовать Дарья Усачева, однако не так давно ее заменила Камила Валиева.

В танцах на льду также выступят две российские пары, свои программы покажут Екатерина Каташинская/Александр Васькович и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Соревнования спортивных пар на этапе Гран-при в Куршевеле проводиться не будут. Первые выступления стартуют завтра, 21 августа.