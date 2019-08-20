Российский футбольный арбитр Сергей Карасев поделился впечатлениями от выступлений новичка «Спартака», немецкого футболиста Андре Шюррле.

«Это настоящий мастер! Сразу видно», — рассказал Карасев в интервью порталу «Спорт-Экспресс», отметив, что обсудил это с коллегами еще в перерыве матча «Спартак» — ЦСКА.

«Когда он получает мяч и даже без него — виден уровень. Чемпионами мира просто так не становятся», — заявил арбитр, отметив, что лишних слов в такой ситуации не нужно. «Очень хорошо, что он к нам приехал», — заключил рефери.

Напомним, Сергей Карасев был главным арбитром на матче «Спартак» — ЦСКА. Он заменил Алексея Еськова, поскольку тот получил травму незадолго до московского дерби. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».