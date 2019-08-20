Российский теннисист Андрей Рублев смог пробиться во второй круг турнира ATP250 в Уинстон-Cейлеме в США. Он обыграл итальянца Томаса Фаббьяно.

Спортсмены провели на корте две партии, матч продлился один час и пятнадцать минут. Счет по сетам 6:4, 6:2 в пользу представителя России. На счету Рублева шесть подач навылет и четыре двойных ошибки. Фаббьяно ошибался в два раза меньше, также итальянец сделал всего три эйса.

Следующим соперником Андрея Рублева станет представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас.

Турнир ATP250 в Уинстон-Сейлеме традиционно предваряет Открытый чемпионат США по теннису. Призовой фонд турнира составляет около 800 тысяч долларов США. Старт основной сетки US Open запланирован на 26 августа, сейчас на турнире проводятся квалификационные матчи.