Главные новости вторник, 20 августа, на Nevasport — для тех, кто пропустил спортивные события дня:

Конов: Не поверите, «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тыс рублей

Журналист Василий Конов рассказал о том, сколько в действительности стоил трансфер полузащитника Алексея Сутормина в «Зенит». По информации, которая попала в СМИ, трансфер Сутормина обошелся «Зениту» в 50 тысяч рублей, в то время как трансферная стоимость игрока составляет около 3,5 миллионов евро. Трансфер Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» зарегистрирован 28.062019 с фиксацией оплаты до 1 августа нынешнего года. Переход игрока из «Рубина» в «Зенит» оформлен 8.07.2019.

Рублев вышел во второй круг турнира в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублев смог пробиться во второй круг турнира ATP250 в Уинстон-Cейлеме в США. Он обыграл итальянца Томаса Фаббьяно. Спортсмены провели на корте две партии, матч продлился один час и пятнадцать минут. Счет по сетам 6:4, 6:2 в пользу представителя России. Следующим соперником Андрея Рублева станет представитель Испании Альберт Рамос-Виньолас.

Калинская прошла во второй круг отбора US Open, победив Томову

Российская теннисистка Анна Калинская квалифицировалась во второй круг квалификационного турнира Открытого чемпионата США по теннису. В первом раунде россиянка одержала победу над представительницей Болгарии Викторией Томовой. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Калинской. Теннисистки провели на корте один час и четырнадцать минут. В следующем раунде квалификации Калинская сыграет против американки Катрины Скотт.

Шипулин рассказал, зачем скрыл от избиркома 13 млн рублей

Российский экс-биатлонист, олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин рассказал о том, каким образом он не сообщил региональному избиркому о ценных бумагах на 13 миллионов рублей. Шипулин назвал случившееся технической ошибкой при заполнении декларации, однако умысла скрывать что-то у него не было. Биатлонист также дополнил, что эти деньги были заработаны им во время спортивной карьеры, и он не пытался скрыть их от избирателей и комиссии.

Российских паралимпийцев под Тулой сбил водитель без прав

Члены паралимпийской сборной России стали участниками ДТП под Тулой: неизвестный совершил наезд на троих спортсменов и скрылся с места преступления. Происшествие случилось в Алексинском районе Тульской области, где спортсмены были на сборах. От наезда пострадали члены сборной России по бочча Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин — члены сборной России по бочча. На данный момент известно, что виновник аварии задержан, его лишили прав еще в 2013 году.

Публичные слушания по делу Сунь Яна о допинге пройдут в CAS

Спортивный арбитражный суд CAS проведет открытые слушания по делу о допинге китайского пловца Сунь Яна. Первоначально слушания были назначены на сентябрь, однако по просьбе из одной сторон заседания суда перенесли на конец октября. Во второй раз в истории CAS слушания по делу будут открыты для общественности и прессы. Причина для заседания — рассмотрение инцидента в сентябре 2018 года с разбитой допинг-пробой.

Хабиб поднялся на вторую строчку в рейтинге UFC вне весовых категорий

Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги всех весовых категорий промоушена, а также рейтинг вне весовых категорий. Лучшим вне зависимости о весовых категорий стал чемпион полутяжелого дивизиона американец Джон Джонс. Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов с третьей строчки на вторую. На третьем месте идет Генри Сехудо. Конор Макгрегор располагается на 13-й строчке, как и ранее.

Российская легкоатлетка умерла во время тренировки

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки. Трагедия произошла в Тамбовской области. Спортсменка ушла из жизни в возрасте 25 лет. Во время тренировки девушка упала в траву, где ее и обнаружили. Вероятно, что причиной остановки сердца стали повышенные физические нагрузки. Девушка специализировалась на беге с барьерами.