Мужчина, который несколько месяцев выдавал себя за брата канадской теннисистки Эжени Бушар, был задержан в Майами. Об этом сообщает портал Tennis.life.

Согласно информации в СМИ, мужчину зовут Соломон Шломо Азари. Его обвиняют в мошенничестве, а также краже персональных данных. Помимо этого, по данным следствия Азари также украл денежные средства на сумму более 40 тысяч долларов в период с мая по июль 2019 года.

Сообщается, что мошенник все это время существовал на деньги Бушар, используя ее личный счет. Полученные средства он тратил на проживание в отеле и еду. Азари и Бушар видели вместе в баре сотрудники отеля, поэтому долгое время он не вызывал подозрений.

Эжени Бушар на данный момент занимает 108-ю позицию в мировом рейтинге WTA. В 2014 году она добилась лучших результатов в карьере, дойдя до пятого места рейтинга.