Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет ведущей утренней зарядки на Дворцовой Площади в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга в официальном «Инстаграме».

Мероприятие пройдет 24 августа в рамках молодежного массового праздника «Питерский заряд». Помощниками Елизаветы Туктамышевой стали чемпион Европы и мира по тайскому боксу Вячеслав Тисленко и блогер Наталья Камолинкова. Начало зарядки назначено на 10:00 по московскому времени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФФКК СПб (@fsfederationspb) 19 Авг 2019 в 11:24 PDT

«Выкроите час времени утром 24 августа и приходите на Дворцовую — заряд энергии, бодрости и позитива вам гарантированы!», — сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Елизавета Туктамышева с 2011 года тренируется в Петербурге у Алексея Мишина.