Российская теннисистка Анастасия Потапова покинула турнир WTA в Бронксе, снявшись во время матча второго круга против представительницы Чехии Катаржины Синяковой.

Спортсменки провели матч на одном из кортов центра «Кротона Парк», ранее между собой они не играли. Первый сет завершился со счетом 6:0 в пользу чешской теннисистки, затем после еще трех проигранных геймов Потапова приняла решение сняться. На корте девушки провели около 46 минут.

За время матча россиянка ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Синякова на подаче не ошибалась ни разу, также она сделала один эйс.

Следующей соперницей Синяковой станет американка Бернарда Пера. Она обыграла во втором круге чешскую теннисистку Барбору Стрыцову.