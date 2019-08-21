Российский футбольный судья Сергей Карасев, работающий на матчах РПЛ, рассказал о своем увлечении тяжелой музыкой.

В интервью порталу Sport24 Карасев рассказал, что позитив он находит в игре на электрогитаре. С начала года арбитр возобновил занятия: «Выбираю время и раз в неделю занимаюсь с преподавателем – гитаристом группы Catharsis». Также Карасев отметил, что у него дома три гитары, так что его уже можно считать коллекционером.

«Очень хотелось бы научиться хорошо играть и сколотить какую-то свою рок-команду. Надо искать вот какой-то такой способ отдыха каждому, а не читать интернет», — заключил Карасев.

Последним матчем, на котором работал Карасев, стало московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» 19 августа.