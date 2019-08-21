В отношении старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато было открыто дисциплинарное дело из-за его жеста на матче против Южной Кореи. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Решение было принято Международной федерацией волейбола в связи с поданной жалобой от национальной федерации Южной Кореи. Инцидент произошел 3 августа в Калининграде после того, как Россия победила Южную Корею и квалифицировалась на Олимпиаду.

Отметим, что представители Всероссийской федерации волейбола принесли извинения волейболисткам сборной Южной Кореи за скандальный жест Бузато, объяснив его радостью за выход подопечных на Олимпийские игры в Токио. Позже извинения принес и сам тренер, отметив, что не понимает, почему его жест признали расистским.

Никакого наказания от Всероссийской федерации волейбола Серджио Бузато не понес.