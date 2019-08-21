Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира ATP250 в Уинстон-Сейлеме, обыграв испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

Встреча между россиянином и испанцем заняла три партии. Первую Рамос выиграл со счетом 7:6, победив на тай-брейке, а затем два сета взял Рублев со счетом 6:3, 6:1. Оба теннисиста совершили по пять подач на вылет, на счету россиянина три двойных ошибки, в то время как его соперник совершил всего две.

Следующим соперником Андрея Рублева на турнире станет американец Сэм Куэрри.

Турнир ATP250 в Уинстон-Сейлеме традиционно предваряет Открытый чемпионат США по теннису. Призовой фонд турнира составляет около 800 тысяч долларов США. Старт основной сетки US Open запланирован на 26 августа, сейчас на турнире проводятся квалификационные матчи.