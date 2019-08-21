Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, в каком возрасте он планирует завершить футбольную карьеру.

В интервью телеканалу TVI Роналду заявил, что пока не думает об этом моменте. «Может быть, закончу карьеру в следующем году… Но я также могу играть до 40 или 41», — предположил игрок «Ювентуса». Роналду также отметил, что его философия — это наслаждение моментом. «Я должен продолжать это делать», — заключил португалец.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду 34 года. Он перешел в туринский «Ювентус» в 2018 году из мадридского «Реала». Также за свою карьеру Роналду играл в таких клубах, как «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». До настоящего времени Криштиану Роналду продолжает выступать и за сборную Португалии, являясь капитаном национальной команды.