Черногорский нападающий, бывший игрок «Зенита» Лука Джорджевич рассказал, обижен ли он на клуб из-за того, что ему не предоставили шанса показать себя.

В интервью порталу Чемпионат.com Джорджевич отметил, что обиды у него на бывший клуб нет. «Зенит» – это не один человек. Не тренер, директор или президент. «Зенит» – это весь Питер и его болельщики», — рассказал Джорджевич, добавив, что он каждый день ощущал любовь к себе от фанатов «сине-бело-голубых» с тех пор, как приехал туда молодым.

Нападающий отметил, что в «Зените» вариантов проявить себя у него не было. «Когда ты играешь десять минут, а через месяц ещё десять – это не шанс. Его я получил в «Арсенале», — заключил футболист.

Напомним, Лука Джорджевич стал игроком «Локомотива» в августе 2019 года.