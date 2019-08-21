«Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом» первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч будет проходить на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.

Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Ответная встреча будет проходить в Краснодаре 27 августа, спустя неделю после первого матча. Если российский клуб одержит победу по сумме двух поединков, он сможет сыграть групповой этап Лиги чемпионов.

Судить матч будет испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро. Его ассистентами на линии выступят Хуан Юсте и Роберто Алонсо. На игре в Греции будет использоваться система VAR. Помощником дель Серро по VAR назначили Алехандро Эрнандеса, ассистировать ему будет Хуан Мартинес.