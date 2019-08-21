Заместитель председателя научно-экспертного совета Олимпийского комитета России Александр Грушин высказался об аномальной жаре в Токио за год до проведения Летних Олимпийских игр.

В интервью порталу РИА Новости Грушин заявил, что сейчас в столице Японии немного жарче, чем обычно, однако ничего особенного в этом нет и необходимо разобраться, как можно приспособиться к условиям. «Поднялся шум по поводу аномальной жары. Мы что, соревнования должны отменить? В данной ситуации мы, как перед фактом, поставлены в те условия, в которых находимся», — заявил Грушин.

По словам зампреда научно-экспертного совета ОКР, необходимо изучить влияние местной жары на организм человека и предпринять меры по устранению ее влияния. «Не вижу смысла заниматься говорильней по поводу жары», — заключил Грушин.

Отметим, в этом году в Токио проходили соревнования по плаванию на открытой воде, и спортсмены вынуждены были плыть в 30-градусной воде, что значительно сказалось на их состоянии и результатах.