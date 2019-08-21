Российский теннисист Михаил Южный поделился мнением по поводу проблем со здоровьем, которые испытывает на протяжении сезона его коллега Андрей Рублев.

По мнению Южного, чьи слова цитирует «РБК-Спорт» Рублев в этом сезоне еще сможет громко заявить о себе, а в будущем составит конкуренцию Карену Хачанову и Даниилу Медведеву.

«Андрея, начиная с прошлого года, преследуют травмы. Причём такие, каких в его возрасте, в моём понимании, быть не должно — они очень серьёзные», — отметил Южный, добавив, что здоровье спортсмена зависит от его тренировок. «Для того, чтобы показывать хорошие результаты не эпизодически, а на протяжении всего года, как Хачанов с Медведевым, надо менять кое-что в тренировочном процессе», — заявил Южный.

Сейчас Андрей Рублев занимает 47-е место в мировом рейтинге ATP.