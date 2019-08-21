Официальный ютуб-канал промоушена UFC на русском языке UFC Russia опубликовал проморолик к поединку между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

В ролик вошли кадры с боев и тренировок спортсменов, а также фрагменты интервью. «Думаю, мне нужно разнести его. Также как я делал это с остальными», — говорит Нурмагомедов в видео.

Полный ролик можно посмотреть на канале UFC Russia:

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках следующего турнира UFC, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Соревнования станут 242-м турниром в промоушене.

Поединок станет второй защитой титула для Нурмагомедова: ранее он отстоял свой пояс в поединке против Конора Макгрегора.