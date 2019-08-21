Бывший российский биатлонист Иван Черезов рассказал, как пришел к увлечению экстремальными видами спорта после окончания карьеры.

В интервью порталу Лента.ру Черезов заявил, что сейчас он любит проводить свободное время, катаясь на горных лыжах, квадроциклах и снегоходах. «Люблю то, что связано с преодолением. Адреналин приводит меня во внутренний тонус и дает ни с чем не сравнимое ощущение кайфа», — заявил экс-член сборной России.

Черезов также отметил, что больше всего ему нравится фрирайд — спуск на горных лыжах по неподготовленной трассе. «Фрирайд — это… это неописуемо, когда ты находишься на вершине сопки или вулкана и спускаешься вниз не по накатанной трассе, а по настоящей, заснеженной. Всем рекомендую!», — заключил Черезов.

В 2016 году Иван Черезов завершил спортивную карьеру.