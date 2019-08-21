Сотрудники хоккейного клуба «Авангард» и бывший хоккеист Кирилл Сафронов сыграют матч против кенийского клуба «Ice Lions». Об этом сообщила пресс-служба омского клуба в официальном «Твиттере».

Матчи пройдут с 22 по 24 августа в Кении. «Пока команда готовится к сезону, а мы — к презентации, сотрудники клуба везут любовь к «Авангарду» во все уголки мира!», — написала пресс-служба «Авангарда».

Основная команда «Авангарда» в эти дни примет участие в предсезонном турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге.