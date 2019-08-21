Стало известно, на каких матчах седьмого тура чемпионата России по футболу сезона 2019/20 будет использоваться VAR. Информация об этом появилась на официальном сайте РФС.

Система видеопомощи арбитрам будет использована 24 августа на встрече «Краснодара» и «Локомотива». Игру рассудит бригада Владислава Безбородова, видеоарбитром на матче будет Сергей Карасев, ассистировать ему будет Михаил Вилков. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Также система VAR будет использована на игре «Урала» и «Сочи» в понедельник, 26 августа. Главным арбитром встречи выступит Сергей Карасев, в качестве видеоарбитра игру отработает Михаил Вилков, его ассистентом станет Василий Казарцев. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги VAR используется на двух матчах тура каждого утра.