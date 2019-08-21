Российский футбольный союз определил бригады арбитров на седьмой тур Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20. Информация о данных по судейству появилась на официальном сайте РФС.

На встрече «Уфы» и петербургского «Зенита» будет работать судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помощниками рефери на линии станут Алексей Стипиди из Краснодара и Николай Еремин из Москвы.

Резервным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк из Калуги, инспектором матча выступит Гаряфий Жафяров из Москвы.

Система VAR на матче использована не будет, видеоарбитры будут работать на встрече «Краснодара» и «Локомотива», а также на игре «Урала» и «Сочи».

Встреча «Уфы» и «Зенита» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе «Нефтяник». Начало матча в 16:30 по московскому времени.