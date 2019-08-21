Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов будет через РФС требовать компенсации от клуба за операцию и восстановление после травмы. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

Напомним, в последнем туре РПЛ сезона-2018/19 в игре против «Уфы» Дмитрий Тарасов получил травму. В межсезонье игрок сделал операцию в клинике в Италии с разрешения клубного врача. После того, как клиника выставила счет на 23 тысячи евро за операцию и курс реабилитации, Тарасов обратился к клубу с просьбой возместить затраты на лечение, однако «Локомотив» отказался, мотивировав это тем, что у Тарасова закончился контракт с командой.

На данный момент Дмитрий Тарасов потратил 10 тысяч евро на само оперативное вмешательство и еще две — на реабилитацию. Теперь делом будет заниматься Российский футбольный союз, юристы Тарасова уже обратились в организацию. Дата заседания пока неизвестна.