Омский хоккейный клуб «Авангард» объявил состав команды на предсезонный турнир им. Пучкова, который стартует сегодня, 21 августа, в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Команда уже отправилась в Северную столицу в составе 26 хоккеистов.

Среди защитников числится имя новичка «Авангарда» Вячеслава Войнова, который ранее выступал и за петербургский СКА.

Вратарями «Авангарда» на матчах турнира им. Пучкова станут Игорь Бобков и Александр Судницин. Помимо Войнова «Авангарду» помогут защитники Алексей Бондарев, Алексей Емелин, Роман Манухов, Егор Мартынов, Никита Пивцакин, Вилле Покка, Коди Франсон и Максим Чудинов. Нападающие «Авангарда» на турнире: Свен Андригетто, Тейлор Бек, Евгений Грачёв, Павел Дедунов, Денис Зернов, Семён Кошелев, Артём Манукян, Алексей Потапов, Валентин Пьянов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Широков, Сергей Шумаков, Никита Щербак, Александр Яремчук

Помимо хозяина турнира СКА и омского «Авангарда» в соревнованиях примут участие «Йокерит», «Сочи» «Северсталь» и «Торпедо».