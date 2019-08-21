Четыре игрока «Зенита» — связующий Дмитрий Ковалёв, доигровщик Кирилл Урсов, блокирующий Иван Яковлев и либеро Евгений Андреев — вошли в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по волейболу, который пройдет в сентябре сразу в четырех странах Европы.

Также защищать честь национальной команды будут связующие Павел Панков, Игорь Кобзарь и Александр Бутько, диагональные Денис Земчёнок, Виктор Полетаев, Максим Михайлов, доигровщики Антон Карпухов, Ярослав Подлесных, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Антон Семышев, Фёдор Воронков и Юрий Бережко.

На чемпионат поедут блокирующие Илья Власов, Дмитрий Мусэрский, Игорь Филиппов, Ильяс Куркаев и Артём Вольвич, а также либеро Роман Мартынюк и Валентин Голубев.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. В группе подопечные Туомаса Саммельвуо сразятся с командами Словении, Финляндии, Турции, Северной Македонии и Белоруссии.