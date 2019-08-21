Гонщик команды SMP Racing Виталий Петров поучаствует в гонке на выносливость Russian Endurance Challenge. Петров на Mercedes-AMG GT3 войдет в состав экипажа Capital Racing Team.

Гонка, которая стартует в 17:00 мск субботы на московском автодроме, продлится 4 часа.

В 2017 году экипажи Capital Racing Team заняли все три первых места в абсолютном зачёте Russian Endurance Challenge.

Напомним, экипаж в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна стал бронзовым призером марафона «24 часа Ле-Мана». Для команды эти бронзовые награды стали первыми в спортивной карьере.