Шведский вратарь итальянской «Ромы» Робин Ульсен попал в сферу интересов московского «Динамо«. Об этом в своем «Твиттере» сообщил инсайдер издания La Gazetta Dello Sport Николо Скира.

Подробности сделки журналист не уточнил, однако сообщил, что Ольсен входит в число тех футболистов, которых «Рома» собирается продать в ближайшее время, и «Динамо» хотело бы приобрести вратаря.

Сейчас Робину Ольсену 28 лет, за свою карьеру он защищал ворота таких клубов, как «Мальмё», «Копенгаген» и «ПАОК». За «Рому» Ольсен выступает

В это межсезонье московское «Динамо» уже сделало несколько крупных приобретений: из дортмундской «Боруссии» пришел форвард Максимиллиан Филипп, а из турецкого «Фенербахче» — полузащитник Роман Нойштедтер.