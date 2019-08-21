Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Тереза Йохауг рассказала о том, собирается ли она выступать на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

В интервью порталу VG Йохауг заявила, что у нее нет непременной цели выступить на Олимпиаде 2022 года. «Возможно, у меня это получится, но сейчас я не думаю о том, что должна обязательно попасть на Игры», — рассказала норвежка.

Норвежка отметила, что для нее самое важное — хорошо себя чувствовать в своем деле, поскольку это придает силы продолжать карьеру, участвовать в гонках и готовиться к ним. «Олимпийское золото уже не так много значит для меня, как прежде. То, чего мне удалось достичь прошедшей зимой, важнее олимпийского золота для меня», — заявила Йохауг, отметив, что когда она поймет, что пора заканчивать, то объявит о завершении карьеры.

Напомним, Тереза Йохауг побеждала в составе женской эстафетной команды на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году. На ЧМ-2019 в Зеефельде Йохауг завоевала три золота и одно серебро.