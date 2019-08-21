Французский футболист Франк Рибери стал игроком итальянской «Фиорентины». Официальное заявление клуб сделал на своем сайте и в социальных сетях.

Финансовые детали сделки с футболистом не разглашаются, однако в прессе появлялись данные о двухгодичном контракте, по которому Рибери будет получать около 4 миллионов евро в год. Рибери пришел в «Фиорентину» в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что в подписании контракта с Франком Рибери был заинтересован московский «Локомотив», однако француз сделал выбор в пользу Серии А, и переговоры с российской командой были остановлены.. С 2007 по 2019 год он выступал за мюнхенскую «Баварию», которую покинул по истечении контракта. Сейчас игроку 36 лет.

Не так давно в сферу интересов «Фиорентины» попал защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.