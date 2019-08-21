Хавбек «Зенита» Матиас Краневиттер, выставленный петербургским клубом на трансфер, может перейти в итальянский чемпионат.

По информации La Gazzetta dello Sport, новой командой 26-летнего аргентинца может стать «Болонья». Источник утверждает, что этот клуб составил шорт-лист для усиления собственной средней линии — туда входит Краневиттер.

Ранее слухи о переходе Краневиттера в другой клуб уже ходили. Игрока связывали с переходом в«Дженоа» и «Галатасарай». Отметим, что Краневиттер до сих пор не заявлен на текущий чемпионат России, а его восьмой номер взял себе бразильский новичков «Зенита» Малком.

Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. Его контракт соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2021 года.