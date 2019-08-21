Первый этап юниорской серии Гран-при стартует в четверг во французском Куршевеле. Свои короткие программы в 13:15 мск покажут девушки, в 18:30 мск — юноши.

Россию на этапе представят юниорки из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева и Майя Хромых, а также тренирующийся с ними на одном катке Егор Рухин. В соревнованиях среди юношей также примет участие Андрей Кутовой, тренирующийся в ЦСКА.

Изначально на первом этапе Гран-при во французском Куршевеле должна была участвовать Дарья Усачева, но ее заменила Камила Валиева. На прошедших недавно в Москве контрольных прокатах Валиева исполнила четверной тулуп.

Соревнования спортивных пар не входят в программу первого этапа Гран-при. Турнир завершится показательными выступлениями, которые пройдут 24 августа в 19:30.