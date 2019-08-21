В дополнение ко всем потерям баскетбольная сборная несет еще одну. Наставник команды Сергей Базаревич сообщил, что турнир с большой вероятностью пропустит центровой Джоел Боломбой.

Базаревич дал 90 процентов, что Боломбой не сможет сыграть.

«Травма? Даже не знаю, как это назвать, это к медикам обратиться надо», — цитирует Боломбоя «Чемпионат».

Сам Боломбой присутствовал на тренировке сборной России, не принимая участие в занятии. Баскетболист сообщил, что он не тренируется, поскольку у него по-прежнему болит нога.

Отметим, что Боломбой получил травму во время товарищеских игр на турнире в Вероне, россияне выиграли три игры — победили хозяев, а также команды Венесуэлы и Сенегала.