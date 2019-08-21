Российский легкоатлет Сергей Бакулин, соревнующийся в спортивной ходьбе, получил дисквалификацию на восемь лет, поскольку нарушал антидопинговые правила. Как сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), отстранение Бакулина будет начинаться от 3 апреля 2019 года.

Именно в этот день он был временно отстранен от соревнований. Результаты Бакулина с 20 мая по 3 апреля не считаются официальными.

Отметим, что ранее Бакулин уже отбывал дисквалификацию за употребление допинга, когда в январе 2015 получил отстранение на три года и два месяца. Та дисквалификация отсчитывалась с 24 декабря 2012 года.

В марте 2016 Бакулин был лишен золотой медали чемпионата мира-2011 в дистанции 50 км.

На этой же дистанции Бакулин в июне 2018 выиграл чемпионат России в Чебоксарах