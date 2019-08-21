На сайте федерации гребного спорта России появилась вакансия на замещение должности главного тренера сборных команд по гребному спорту на конкурсной основе.

Принять участие в конкурсе могут все лица достигшие возраста 18 лет, разговаривающие на русском языке и соответствующие требованиям к должности главного тренера сборной команды.

Конкурс проводится в два этапа. Сначала идет сбор необходимых документов — этап проводится заочно. Среди прочего кандидату нужно написать свою программу, виденье работы, а также прогноз на выступление команды в следующем сезоне. На втором этапе происходит оценка кандидата со стороны комиссии и собеседование с возможным тренером.

Сбор документов проводится в сроках не позднее 16 сентября текущего года.

Отметим, с 25 августа по 1 сентября в австрийском городе Оттенсхайме пройдет чемпионат мира 2019 по академической гребле.