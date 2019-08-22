Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» состоится в четверг в Португалии.

В дорогу игроки московского клуба отправились менее чем через сутки после дерби против ЦСКА, проведя перед вылетом восстановительную тренировку на базе в Тарасовке.

Матч против «Браги» «Спартак» проведет в четверг, 22 августа. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Брага», матч обслужит испанская бригада арбитров во главе с Хавьеро Эстрадой Фернандесом. Ответный матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.

Напомним, в предыдущем раунде турнира клуб из Португалии по сумме двух матчей одолел «Брондбю» из Дании, а москвичи победили швейцарский «Тун».