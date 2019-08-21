Петербургская художница и дизайнер Элина Гордеева сняла видео, на котором провела экскурсию по одному из своих главных проектов — будущую квартиру для семьи Семак. Видео опубликовано на портале 78.ru.

В шикарной квартире с видом на старинный центр Петербурга «Новую Голландию» сочетается петербургская классика с этническими Бали и Тбилиси.

По словам дизайнера, Анна и Сергей Семак обожают все природное и настоящее, а также являются большими любителями старины и рукотворных вещей.

Напомним, что Сергей Семак тренирует «Зенит» с мая 2018 года. Ранее он находился в структуре «Зенита», работая тренером, а в период с 2010 по 2013 годы выступал в составе сине-бело-голубых.