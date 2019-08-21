Космонавт Николай Чуб поучаствует в парусной регате Royal Space Regatta в Петербурге.

В прошлом году во время регаты организаторы звонили на МКС и разговаривали с космонавтом Сергеем Рязанским.

«Флот космонавтам близок, все ребята с удовольствием принимают участие и будут дальше поддерживать. В этом году связи с МКС не будет, но Чуб будет за всех», — рассказал на пресс-конференции в преддверии регаты вице-президент Федерации Космонавтики Олег Мухин.

Royal Space Regatta проводится в Петербурге уже третий год подряд. Для участия в регате не требуется опыт яхтинга. Всего в гонке примут участие 15 круизных яхт, которые будут контролировать как с воды, так и с воздуха. Каждый участник будет застрахован на один миллион рублей.